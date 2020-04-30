Карта распространения COVID-19 в Киеве: больше всего за сутки заболело в Дарницком районе
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Киеве за сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Дарницком районе - 19 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко, передает УНН.
Отмечается, что лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
- Печерский +5
- Шевченковский +2
- Соломенский +6
- Днепровский +4
- Святошинский +3
- Деснянский +3
- Подольский +4
- Голосеевский +7
- Оболонский +7
- Дарницкий +19
Напомним, в Киеве с начала пандемии подтверждено 1401 случай заболевания COVID-19. Так, за сутки заболели еще 60 человек.