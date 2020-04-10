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Мапа поширення COVID-19 у Києві: найбільше хворих за добу зафіксували у Солом’янському районі

Мапа поширення COVID-19 у Києві: найбільше хворих за добу зафіксували у Солом’янському районі

Київ • УНН

 • 23061 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Станом на ранок 10 квітня, у Києві виявлено 348 випадків COVID-19. За минулу добу хворобу у столиці підтвердили у 13 осіб, з них найбільше було виявлено у Солом’янському районі – 6. Про це УНН повідомляє із посиланням на відповідну мапу, яку оприлюднив у себе в Telegram-каналі міський голова Києва Віталій Кличко.

"Лабораторно підтверджені випадки додались у наступних районах:

▪️ Голосіївський +1;
▪️ Дарницький +1;
▪️ Деснянський +0;
▪️ Дніпровський +1;
▪️ Оболонський +1;
▪️ Печерський +0;
▪️ Подільський +2;
▪️ Святошинський +0;
▪️ Солом’янський +6;
▪️ Шевченківський +1",- написав Кличко, говорячи про випадки, зафіксовані за минулу добу.

Також загалом найбільше випадків COVID-19 в Києві зафіксовано у Печерському районі – 78, по 46 у Солом’янському та Дарницькому, у Шевченківському – 44.

Як повідомлялося в УНН, у Києві, станом на ранок 10 квітня, виявлено 348 випадків захворювання, викликаного коронавірусною інфекцією. За минулу добу хворобу у столиці підтвердили у 13 осіб, серед них - двоє медиків.

Нагадаємо, в Україні, станом на 9 годину 10 квітня, зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 69 - летальні.

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