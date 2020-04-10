Карта распространения COVID-19 в Киеве: больше всего больных за сутки зафиксировали в Соломенском районе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. По состоянию на утро 10 апреля, в Киеве выявлено 348 случаев COVID-19. За минувшие сутки болезнь в столице подтвердили у 13 человек, из них больше всего было обнаружено в Соломенском районе - 6. Об этом УНН сообщает со ссылкой на соответствующую карту, которую обнародовал у себя в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.
"Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
▪️ Голосеевский 1;
▪️ Дарницкий 1;
▪️ Деснянский 0;
▪️ Днепровский 1;
▪️ Оболонский 1;
▪️ Печерский 0;
▪️ Подольский 2;
▪️ Святошинский 0;
▪️ Соломенский +6;
▪️ Шевченковский 1", - написал Кличко, говоря о случаях, зафиксированные за прошедшие сутки.
Также в целом больше всего случаев COVID-19 в Киеве зафиксировано в Печерском районе - 78, по 46 в Соломенском и Дарницком, в Шевченковском - 44.
Как сообщалось в УНН, в Киеве, по состоянию на утро 10 апреля, обнаружено 348 случаев заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки болезнь в столице подтвердили у 13 человек, среди них - двое медиков.
Напомним, в Украине, по состоянию на 9:00 10 апреля, зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 69 - летальные.