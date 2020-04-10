Карта распространения COVID-19 в Киеве: больше всего больных за сутки зафиксировали в Соломенском районе

КИЕВ. 10 апреля. УНН. По состоянию на утро 10 апреля, в Киеве выявлено 348 случаев COVID-19. За минувшие сутки болезнь в столице подтвердили у 13 человек, из них больше всего было обнаружено в Соломенском районе - 6. Об этом УНН сообщает со ссылкой на соответствующую карту, которую обнародовал у себя в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.