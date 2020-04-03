Мапа поширення COVID-19 у Києві: найбільше інфікованих за добу - у Шевченківському районі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Києві оновили мапу поширення коронавірусу: найбільша кількість випадків залишається у Печерському районі – кількість зросла до 35 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал міського голови Києва Віталія Кличка.
"Підтверджені випадки захворювання на коронавірус додались в наступних районах:
▪️ Голосіївський район +2;
▪️ Дарницький район +4;
▪️ Деснянський район +2;
▪️ Дніпровський район +1;
▪️ Оболонський район +2;
▪️ Печерський район +1;
▪️ Подільський район +1;
▪️ Солом'янський район +5;
▪️ Шевченківський район +10", - написав Кличко, говорячи про випадки, що були виявлені минулої доби.
Так, кількість випадків у Печерському районі становить 35 осіб, у Солом'янському – 31, у Шевченківському – 27. Найменша кількість випадків у Дніпровському районі – 7.
Нагадаємо, за минулу добу у Києві коронавірус підтвердили у 28 людей, двоє людей померли. Загалом у Києві 189 підтверджених випадків.