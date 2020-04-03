Карта распространения COVID-19 в Киеве: больше всего инфицированных за сутки - в Шевченковском районе

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 64552 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 76304 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 89650 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 87582 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104234 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 87627 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102919 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105931 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130983 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130332 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Карта распространения COVID-19 в Киеве: больше всего инфицированных за сутки - в Шевченковском районе

Карта распространения COVID-19 в Киеве: больше всего инфицированных за сутки - в Шевченковском районе

Киев  •  УНН

 • 96252 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Киеве обновили карту распространения коронавируса: наибольшее количество случаев остается в Печерском районе - количество возросло до 35 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал городского головы Киева Виталия Кличко.

"Подтвержденные случаи заболевания коронавирусом добавились в следующих районах:

▪️ Голосеевский район +2;
▪️ Дарницкий район +4;
▪️ Деснянский район +2;
▪️ Днепровский район +1;
▪️ Оболонский район +2;
▪️ Печерский район +1;
▪️ Подольский район +1;
▪️ Соломенский район +5;
▪️ Шевченковский район 10", - написал Кличко, говоря о случаях, выявленных за прошлые сутки.

Так, количество случаев в Печерском районе составляет 35 человек, в Соломенском - 31, в Шевченковском - 27. Наименьшее количество случаев в Днепровском районе - 7.

Напомним, за прошедшие сутки в Киеве коронавирус подтвердили у 28 человек, два человека умерло. Всего в Киеве 189 подтвержденных случаев.

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