Карта распространения COVID-19 в Киеве: больше всего инфицированных за сутки - в Шевченковском районе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Киеве обновили карту распространения коронавируса: наибольшее количество случаев остается в Печерском районе - количество возросло до 35 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал городского головы Киева Виталия Кличко.
"Подтвержденные случаи заболевания коронавирусом добавились в следующих районах:
▪️ Голосеевский район +2;
▪️ Дарницкий район +4;
▪️ Деснянский район +2;
▪️ Днепровский район +1;
▪️ Оболонский район +2;
▪️ Печерский район +1;
▪️ Подольский район +1;
▪️ Соломенский район +5;
▪️ Шевченковский район 10", - написал Кличко, говоря о случаях, выявленных за прошлые сутки.
Так, количество случаев в Печерском районе составляет 35 человек, в Соломенском - 31, в Шевченковском - 27. Наименьшее количество случаев в Днепровском районе - 7.
Напомним, за прошедшие сутки в Киеве коронавирус подтвердили у 28 человек, два человека умерло. Всего в Киеве 189 подтвержденных случаев.