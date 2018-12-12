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Мамая підозрюють у проникненні в реєстр для відновлення на посаді мера Полтави

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Олександру Мамаю, якого у вересні відсторонили від посади міського голови Полтави, повідомили про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційної системи та протидії законній господарській діяльності Полтавської міської ради. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Полтавської області.

Мамая підозрюють у проникненні в реєстр для відновлення на посаді мера Полтави

"У понеділок, 10 грудня, за законної позиції прокуратури Полтавської області повідомлено про підозру колишньому міському голові Полтавської міської ради у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206 (протидія законній господарській діяльності юридичної особи – Полтавської міської ради) та за ч. 3 ст. 27 ч.1 ст. 361(організація несанкціонованого втручання в роботу інформаційної системи) КК України", – йдеться в повідомленні.

Так, рішенням сесії Полтавської міської ради від 14 вересня 2018 року було припинено повноваження міського голови Полтави, про що внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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Водночас, за даними слідства, невстановлені особи спільно з колишнім мером у листопаді цього року з раніше викраденого ключа державного реєстратора Красноградської райдержадміністрації Харківської області за начебто заявою неіснуючої особи, безпідставно втрутилися до Реєстру, визначивши Полтавським міським головою раніше звільненого керівника. На усунення цих незаконних дій з Реєстром реєстратором визначеного легітимного керівника Полтавської міської ради – Олександра Шамоту.

Надалі екс-очільник Полтавської міської ради, усвідомлюючи, що реєстраційні дії здійснені на підставі відповідних рішень Полтавської міської ради є законними, доводячи свій злочинний умисел до кінця, звернувся до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України зі скаргою щодо скасування вказаних реєстраційних дій.

"Згодом, на початку грудня поточного року невстановленими особами з використанням ключа державного реєстратора Київської області, без його згоди, внесено зміни до Реєстру, якими визначено Полтавським міським головою колишнього керівника вказаного органу", – повідомили у прокуратурі. 

Зазначено, що такі незаконні дії дестабілізують роботу ради у зимовий період.

Відповідальність за вказані злочини передбачена у вигляді позбавлення волі до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 2 років.

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Як повідомляв УНН, 14 вересня ряд опозиційних депутатів Полтавської міськради провели таємне голосування і спробували усунути з посади чинного мера міста Мамая, а також призначити помічника народного депутата України від "Блоку Петра Порошенка" Олександра Шамоту на посаду секретаря Полтавської міськради.

Однак 17 вересня, працівники міськради оголосили йому бойкот. Згідно з чинним законодавством України, зняти з посади мера міста можливо таємним голосуванням на сесії при наявності кворуму. За даними Мамая, 14 вересня, як і в попередні дати проведення сесій, кворуму не було.

Нагадаємо, згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відсторонений мер Полтави Олександр Мамай відновлений на посаді.

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