Мамая подозревают в проникновении в реестр для восстановления в должности мэра Полтавы

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Александру Мамаю, которого в сентябре отстранили от должности мэра Полтавы, сообщили о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационной системы и противодействии законной хозяйственной деятельности Полтавского городского совета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Полтавской области.