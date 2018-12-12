Мамая подозревают в проникновении в реестр для восстановления в должности мэра Полтавы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Александру Мамаю, которого в сентябре отстранили от должности мэра Полтавы, сообщили о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационной системы и противодействии законной хозяйственной деятельности Полтавского городского совета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Полтавской области.
"В понедельник, 10 декабря, по законной позиции прокуратуры Полтавской области сообщено о подозрении бывшему городскому голове Полтавского городского совета в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности юридического лица – Полтавского городского совета) и по ч. 3 ст. 27 ч.1 ст. 361 (организация несанкционированного вмешательства в работу информационной системы) УК Украины", – говорится в сообщении.
Так, решением сессии Полтавского городского совета от 14 сентября 2018 года были прекращены полномочия городского главы Полтавы, о чем внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
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В то же время, по данным следствия, неустановленные лица совместно с бывшим мэром в ноябре этого года ранее похищенного ключа государственного регистратора Красноградской райгосадминистрации Харьковской области за якобы заявлением несуществующего лица, безосновательно вмешались в реестр, определив Полтавским городским головой ранее уволенного руководителя. На устранение этих незаконных действий с Реестром регистратором определенного легитимного руководителя Полтавского городского совета – Александра Шамоту.
В дальнейшем экс-глава Полтавского городского совета, осознавая, что регистрационные действия осуществлены на основании соответствующих решений Полтавского городского совета являются законными, доводя свой преступный умысел до конца, обратился в Комиссию по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации Министерства юстиции Украины с жалобой об отмене указанных регистрационных действий.
"Впоследствии, в начале декабря текущего года неустановленными лицами с использованием ключа государственного регистратора Киевской области, без его согласия, внесены изменения в реестр, которыми определено Полтавским городским головой бывшего руководителя указанного органа", – сообщили в прокуратуре.
Указано, что такие незаконные действия дестабилизируют работу совета в зимний период.
Ответственность за указанные преступления предусмотрена в виде лишения свободы до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.
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Как сообщал УНН, 14 сентября ряд оппозиционных депутатов Полтавского горсовета провели тайное голосование и попытались отстранить от должности действующего мэра города Мамая, а также назначить помощника народного депутата Украины от "Блока Петра Порошенко" Александра Шамоту на должность секретаря Полтавского горсовета.
Однако 17 сентября, работники горсовета объявили ему бойкот. Согласно действующему законодательству Украины, снять с должности мэра города возможно тайным голосованием на сессии при наличии кворума. По данным Мамая, 14 сентября, как и в предыдущие даты проведения сессий, кворума не было.
Напомним, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, отстраненный мэр Полтавы Александр Мамай восстановлен в должности.