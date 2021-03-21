Малюнок скульптора Джованні Берніні продали з аукціону у Франції за рекордні 1,9 млн євро

Нагадаємо
Анджеліна Джолі продала картину Вінстона Черчилля “Вежа мечеті Кутубії” за 11,6 мільйонів доларів.
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Рідкісний малюнок, виконаний італійським скульптором Лоренцо Берніні (1598-1680), проданий в суботу за 1,9 млн євро на аукціоні у французькому місті Компьень (на північ від Парижа). Аукціон транслювався через інтернет, передає УНН із посиланням на Auction Radar.
Що відомо
Як повідомила дирекція аукціонного дому Act on, яка проводила торги, встановлений світовий рекорд ціни на графічні роботи Берніні. Колишній рекордний показник, досягнутий в 2014 році, дорівнював 139 тис. доларів. Спочатку очікувалося, що за малюнок буде виплачено близько 30-50 тис. євро. Однак в результаті інтенсивних торгів твір було продано за 1 937 500 євро (з урахуванням аукціонного збору). Прізвище нового власника твору і його національність не оголошуються.
Деталі
Малюнок виконаний сангіною. Цей матеріал дозволяє особливо тонко створювати зображення людського обличчя і тіла. Твір Берніні — це так званий академічний рисунок, зроблений, зокрема, з метою продемонструвати майстерність володіння класичною технікою малювання. На малюнку зображено чоловіка, який сидить в оточенні дерев.
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Як повідомив агентству France-Presse аукціоніст Домінік Ле Коен, цей твір “є характерним зразком мистецтва епохи бароко і відображає всю геніальність Берніні”. Він пояснив при цьому, що академічних малюнків цього автора налічується дуже небагато. “Всі вони зберігаються в музеях і установах культури, зокрема у флорентійській галереї Уффіци”, — додав експерт.
Не виключається, що цей малюнок був створений Берніні в рамках його підготовки до монументальної роботі над статуями Фонтана чотирьох річок, встановленого на римській площі Навона.
Довідково
Берніні вважається видатним архітектором і провідним скульптором свого часу, одним з творців стилю бароко в скульптурі. Визначним досягненням Берніні є проект площі Святого Петра. Він також став одним з основних чотирьох архітекторів собору Святого Петра, всередині якого знаходиться цілий ряд його робіт.
Нагадаємо
Анджеліна Джолі продала картину Вінстона Черчилля “Вежа мечеті Кутубії” за 11,6 мільйонів доларів.
Gian Lorenzo BERNINI (1598-1680)
Académie d'homme
"Sanguine avec de légers rehauts de craie blanche"
56 x 42,5 cm
Est. 30 000 €
Sold 1 937 500 €
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