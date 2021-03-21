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Рисунок скульптора Джованни Бернини продали с аукциона во Франции за рекордные 1,9 млн евро

Рисунок скульптора Джованни Бернини продали с аукциона во Франции за рекордные 1,9 млн евро

Киев  •  УНН

 • 21318 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Редкий рисунок, выполненный итальянским скульптором Лоренцо Бернини (1598-1680), проданный в субботу за 1,9 млн евро на аукционе во французском городе Компьень (к северу от Парижа). Аукцион транслировался через интернет, передает УНН со ссылкой на Auction Radar.

Что известно

Как сообщила дирекция аукционного дома Act on, которая проводила торги, установлен мировой рекорд цены на графические работы Бернини. Прежний рекордный показатель, достигнутый в 2014 году, равнялся 139 тыс. долларов. Первоначально ожидалось, что за рисунок будет выплачено около 30-50 тыс. евро. Однако в результате интенсивных торгов произведение было продано за 1 937 500 евро (с учетом аукционного сбора). Фамилия нового владельца произведения и его национальность не оглашаются.

Детали

Рисунок выполнен сангиной. Этот материал позволяет особенно тонко создавать изображения человеческого лица и тела. Произведение Бернини — это так называемый академический рисунок, сделанный, в частности, с целью продемонстрировать мастерство владения классической техникой рисования. На рисунке изображен мужчина, сидящий в окружении деревьев.

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Как сообщил агентству France-Presse аукционист Доминик Ле Коэн, это произведение “является характерным образцом искусства эпохи барокко и отражает всю гениальность Бернини”. Он пояснил при этом, что академических рисунков этого автора насчитывается очень немного. “Все они хранятся в музеях и учреждениях культуры, в частности во флорентийской галерее Уффици”, — добавил эксперт.

Не исключается, что этот рисунок был создан Бернини в рамках его подготовки к монументальной работе над статуями Фонтана четырех рек, установленного на римской площади Навона.

Справка

Бернини считается выдающимся архитектором и ведущим скульптором своего времени, одним из создателей стиля барокко в скульптуре. Выдающимся достижением Бернини является проект площади Святого Петра. Он также стал одним из основных четырех архитекторов собора Святого Петра, внутри которого находится целый ряд его работ.

Напомним

Анджелина Джоли продала картину Уинстона Черчилля “Башня мечети Кутуб” за 11,6 млн долларов.

Gian Lorenzo BERNINI (1598-1680)

Académie d’homme

“Sanguine avec de légers rehauts de craie blanche”
56×42,5 cm

Est. 30000 €
Sold 1937500 €
#oldmasters #drawing #auction #record Acteon Compiègne pic.twitter.com/e1bhOwg4LK

— Auction Radar (@AuctionRadar) March 20, 2021

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