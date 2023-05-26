Малюк дав поради мешканцям окупованих територій, як не стати колаборантом
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що робота лікарів та комунальників на тимчасово окупованих територіях не вважається колабораціонізмом. Для кваліфікації дій особи має значення, добровільно чи під примусом він вчиняв ті, чи інші дії. Про це він повідомив в інтерв'ю спецпроекту Дмитра Комарова «РІК. За кадром. Спецслужбіст», передає кореспондент УНН.
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«Часто люди задаються питаннями, що нібито є там якісь юридичні колізії щодо кваліфікації відповідних дій…Лікарі та комунальники не підпадають під відповідальність за вчинення таких злочинів, якщо лікар просто надає допомогу, а комунальник просто підмітає вулицю, а не виконують при цьому якісь адміністративні функції для ворога чи там підняли триколор», - зазначив Малюк.
Також він дав поради мешканцям тимчасово окупованих територій.
«Потрібно максимально дистанціюватися від ворога, не надавати їм жодної інформації, не допомагати їм продуктами харчування, не давати можливості у себе розквартируватися й так далі», - сказав Малюк.
Водночас він зазначив, що якщо людина вчиняє ту чи іншу дію під дулом автомата, то це також буде кваліфікуючою ознакою під час здійснення правової оцінки й подальшого прийняття рішень.
«І якщо до них зайшли з автоматом, а він без автомата, наш цивільний громадянин, і без відповідного бойового досвіду, який не може наразі адекватно відреагувати, то зрозуміло, що він змушений впустити їх і дати можливість перевірити будинок», - розповів Малюк.
Доповнення
Окупанти здійснюють рейдові заходи, з метою залякування мешканців на тимчасово окупованих територіях.