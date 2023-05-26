Малюк дав поради мешканцям окупованих територій, як не стати колаборантом

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«Часто люди задаються питаннями, що нібито є там якісь юридичні колізії щодо кваліфікації відповідних дій…Лікарі та комунальники не підпадають під відповідальність за вчинення таких злочинів, якщо лікар просто надає допомогу, а комунальник просто підмітає вулицю, а не виконують при цьому якісь адміністративні функції для ворога чи там підняли триколор», - зазначив Малюк.

Також він дав поради мешканцям тимчасово окупованих територій.

«Потрібно максимально дистанціюватися від ворога, не надавати їм жодної інформації, не допомагати їм продуктами харчування, не давати можливості у себе розквартируватися й так далі», - сказав Малюк.

Водночас він зазначив, що якщо людина вчиняє ту чи іншу дію під дулом автомата, то це також буде кваліфікуючою ознакою під час здійснення правової оцінки й подальшого прийняття рішень.

«І якщо до них зайшли з автоматом, а він без автомата, наш цивільний громадянин, і без відповідного бойового досвіду, який не може наразі адекватно відреагувати, то зрозуміло, що він змушений впустити їх і дати можливість перевірити будинок», - розповів Малюк.

Доповнення

Окупанти здійснюють рейдові заходи, з метою залякування мешканців на тимчасово окупованих територіях.