Малюк дал советы жителям оккупированных территорий, как не стать коллаборантом
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что работа врачей и коммунальщиков на временно оккупированных территориях не считается коллаборационизмом. Для квалификации действий лица имеет значение, добровольно или под принуждением он совершал те или иные действия. Об этом он сообщил в интервью спецпроекту Дмитрия Комарова «ГОД. За кадром. Спецслужбист», передает корреспондент УНН.
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«Часто люди задаются вопросами, что якобы есть там какие-то юридические коллизии по квалификации соответствующих действий…Врачи и коммунальщики не подпадают под ответственность за совершение таких преступлений, если врач просто оказывает помощь, а коммунальщик просто подметает улицу, а не выполняют при этом какие-то административные функции для врага или там подняли триколор», - отметил Малюк.
Также он дал советы жителям временно оккупированных территорий.
«Нужно максимально дистанцироваться от врага, не предоставлять им никакой информации, не помогать им продуктами питания, не давать возможности у себя расквартироваться и так далее», - сказал Малюк.
В то же время он отметил, что если человек совершает то или иное действие под дулом автомата, то это также будет квалифицирующим признаком при осуществлении правовой оценки и дальнейшего принятия решений.
«И если к ним зашли с автоматом, а он без автомата, наш гражданский гражданин, и без соответствующего боевого опыта, который не может сейчас адекватно отреагировать, то понятно, что он вынужден впустить их и дать возможность проверить дом», - рассказал Малюк.
Дополнение
Оккупанты осуществляют рейдовые мероприятия, с целью запугивания жителей на временно оккупированных территориях.