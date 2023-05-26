Малюк дал советы жителям оккупированных территорий, как не стать коллаборантом

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«Часто люди задаются вопросами, что якобы есть там какие-то юридические коллизии по квалификации соответствующих действий…Врачи и коммунальщики не подпадают под ответственность за совершение таких преступлений, если врач просто оказывает помощь, а коммунальщик просто подметает улицу, а не выполняют при этом какие-то административные функции для врага или там подняли триколор», - отметил Малюк.

Также он дал советы жителям временно оккупированных территорий.

«Нужно максимально дистанцироваться от врага, не предоставлять им никакой информации, не помогать им продуктами питания, не давать возможности у себя расквартироваться и так далее», - сказал Малюк.

В то же время он отметил, что если человек совершает то или иное действие под дулом автомата, то это также будет квалифицирующим признаком при осуществлении правовой оценки и дальнейшего принятия решений.

«И если к ним зашли с автоматом, а он без автомата, наш гражданский гражданин, и без соответствующего боевого опыта, который не может сейчас адекватно отреагировать, то понятно, что он вынужден впустить их и дать возможность проверить дом», - рассказал Малюк.

Дополнение

Оккупанты осуществляют рейдовые мероприятия, с целью запугивания жителей на временно оккупированных территориях.