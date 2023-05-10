Маляр спростувала фейки російських пропагандистів про нібито ліквідацію українських командувачів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр спростувала інформацію, яку пошириють у російському інфополі про нібито ліквідацію українських командувачів. Про це написала у своєму Telegram-каналі, повідомляє УНН.
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«Протягом тижня три повідомлення. Всі живі. Зазвичай такі повідомлення мають на меті декілька цілей: психологічний вплив на саму людину, деморалізація українських військ короткотривалий хайп на темі для підняття духу власного війська», - повідомила заступниця глави Міноборони.
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Прізвищ Маляр не озвучила, але сьогодні у інфополі рф з’вилися повідомлення про нібито загибель Головнокомандувача ЗСУ, генерала Валерія Залужного та командувача Сухопотними військами ЗСУ, генерал-полковника Олександра Сирського.
2 травня росіяни поширили фейк про загибель під Бахмутом командувача Сила ТРО України Ігоря Танцюри.
Нагадаємо
Сьогодні, 10 травня, через оперативну ситуацію на фронті Залужний не взяв участь у зустрічі військового комітету НАТО.