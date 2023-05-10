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Маляр опровергла фейки российских пропагандистов о якобы ликвидации украинских командующих

Маляр опровергла фейки российских пропагандистов о якобы ликвидации украинских командующих

Киев • УНН

 • 878492 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла информацию, которую распространяют в российском инфополе о якобы ликвидации украинских командующих. Об этом написала в своем Telegram-канале, сообщает УНН.

Цитата

«В течение недели три сообщения. Все живы. Обычно такие сообщения имеют целью несколько целей: психологическое воздействие на самого человека, деморализация украинских войск кратковременный хайп на теме для поднятия духа собственного войска», - сообщила заместитель главы Минобороны.

Детали

Фамилий Маляр не озвучила, но сегодня в инфополе рф появились сообщения о якобы гибели Главнокомандующего ВСУ, генерала Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковника Александра Сырского.

2 мая россияне распространили фейк о гибели под Бахмутом командующего Сила ТРО Украины Игоря Танцюры.

Напомним

Сегодня, 10 мая, из-за оперативной ситуации на фронте Залужный не принял участие во встрече военного комитета НАТО.

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