Маляр опровергла фейки российских пропагандистов о якобы ликвидации украинских командующих

Цитата

«В течение недели три сообщения. Все живы. Обычно такие сообщения имеют целью несколько целей: психологическое воздействие на самого человека, деморализация украинских войск кратковременный хайп на теме для поднятия духа собственного войска», - сообщила заместитель главы Минобороны.

Детали

Фамилий Маляр не озвучила, но сегодня в инфополе рф появились сообщения о якобы гибели Главнокомандующего ВСУ, генерала Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковника Александра Сырского.

2 мая россияне распространили фейк о гибели под Бахмутом командующего Сила ТРО Украины Игоря Танцюры.

Напомним

Сегодня, 10 мая, из-за оперативной ситуации на фронте Залужный не принял участие во встрече военного комитета НАТО.