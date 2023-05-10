Залужний не візьме участь у зустрічі військового комітету НАТО: назвали причину
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не зможе сьогодні приєднатися до зустрічі військового комітету НАТО на тлі складної оперативної ситуації на полі бою. Про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер під час відкриття засідання у Брюсселі, пише УНН.
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"Сьогоднішня дискусія передусім буде сфокусована на російській агресивній війні проти України. росія вже 15 місяців перебуває у тому, що, як вони думали, буде триденною війною. Голіаф захитався, тому що Девід продемонстрував видатну стійкість і тактичну досконалість, за підтримки 50-ти держав по усьому світу", - сказав Бауер.
З його слів, очікується заслуховування на комітеті українських представників.
"Я вчора отримав лист від українського Головнокомандувача, нашого друга генерала Валерія Залужного, що його участь навіть через відеоконференцію є неможливою з огляду на складну оперативну ситуацію в обороні проти російської агресії. (...) Ми зосереджені на отримані оцінки Валерія від його військового представника..." - зазначив Бауер.
Нагадаємо
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступив у Брюсселі на засіданні військового комітету НАТО. Він сказав, що Альянсу необхідно "подвоїти наші зусилля", щоб забезпечити безпеку одному мільярду людей у країнах НАТО, посилаючись на низку загроз, які, як він стверджував, зростають.