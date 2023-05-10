Залужный не примет участие во встрече военного комитета НАТО: назвали причину

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"Сегодняшняя дискуссия в первую очередь будет сфокусирована на российской агрессивной войне против Украины. россия уже 15 месяцев находится в том, что, как они думали, будет трехдневной войной. Голиаф зашатался, потому что Дэвид продемонстрировал выдающуюся стойкость и тактическое совершенство, при поддержке 50-ти государств по всему миру", - сказал Бауэр.

По его словам, ожидается заслушивание на комитете украинских представителей.

"Я вчера получил письмо от украинского Главнокомандующего, нашего друга генерала Валерия Залужного, что его участие даже через видеоконференцию невозможно ввиду сложной оперативной ситуации в обороне против российской агрессии. (...) Мы сосредоточены на получении оценки Валерия от его военного представителя..." - отметил Бауэр.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил в Брюсселе на заседании военного комитета НАТО. Он сказал, что Альянсу необходимо "удвоить наши усилия", чтобы обеспечить безопасность одному миллиарду людей в странах НАТО, ссылаясь на ряд угроз, которые, как он утверждал, растут.