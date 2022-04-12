Маляр: дані про застосування рф хімзброї в Маріуполі перевіряють, є припущення, що це фосфорні боєприпаси
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Інформацію про можливе застосування хімічної зброї російськими окупантами в Маріуполі перевіряють, можливо, це були фосфорні боєприпаси, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону, пише УНН.
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"Станом на зараз ми цю інформацію перевіряємо, намагаємося зрозуміти, що (це було – ред.). Але, можу про попередні дані говорити, що, є все-таки, швидше, припущення, що це фосфорні боєприпаси, можливо, були. Але остаточна офіційна інформація буде пізніше", – сказала Маляр.
При цьому заступниця голови Міноборони додала, що "ризик застосування хімічної зброї російськими силами "дійсно існує, і він доволі високий".
Доповнення
11 квітня ввечері полк "Азов" повідомив, що у Маріуполі окупанти використали проти військових та цивільних отруйну речовину невідомого походження.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна чекає на офіційне підтвердження використання російськими окупантами хімічної зброї у Маріуполі та на болісну відповідь від світу.