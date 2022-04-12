Маляр: данные о применении рф химоружия в Мариуполе проверяют, есть предположение, что это фосфорные боеприпасы

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"По состоянию на сейчас мы эту информацию проверяем, пытаемся понять, что (это было - ред.). Но, могу о предварительных данных говорить, что, есть все-таки, скорее, предположение, что это фосфорные боеприпасы, возможно, были. Но окончательная официальная информация будет позже", - сказала Маляр.

При этом замглавы Минобороны добавила, что "риск применения химического оружия" российскими силами "действительно существует, и он достаточно высокий".

Дополнение



11 апреля вечером полк "Азов" сообщил, что в Мариуполе оккупанты использовали против военных и гражданских ядовитое вещество неизвестного происхождения.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина ждет официальное подтверждение использования российскими оккупантами химического оружия в Мариуполе и на ответ от мира.