Можлива хіматака в Маріуполі: Україна чекає на болісну відповідь для росії – голова ВР

Цитата

"Стрічку заполонили повідомлення про ймовірне застосування хімічної зброї в Маріуполі. "Азов" повідомляє, що є постраждалі. США застерігали росію, що у разі її спроби використати проти України хімічну зброю, відповідь буде дуже жорсткою. Приблизно те саме говорив і канцлер Німеччини. Що ж, чекаємо офіційного підтвердження інформації та максимально болісної для росії відповіді", — написав Стефанчук.

Нагадаємо

У Маріуполі окупанти використали проти військових та цивільних отруйну речовину невідомого походження.

За даними засновника полку Нацгвардії "Азов" Андрія Білецького, троє людей мають чіткі ознаки отруєння боєвими хімічними речовинами, але без катастрофічних наслідків.