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Возможная химатака в Мариуполе: Украина ждет болезненного ответа для россии – председатель ВР

Киев • УНН

 • 696080 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Украина ждет официальное подтверждение использования российскими оккупантами химического оружия в Мариуполе и болезненный ответ от мира. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, информирует УНН.

Возможная химатака в Мариуполе: Украина ждет болезненного ответа для россии – председатель ВР

Цитата

"Ленту заполонили сообщения о вероятном применении химического оружия в Мариуполе. "Азов" сообщает, что есть пострадавшие. США предостерегали россию, что в случае ее попытки использовать против Украины химическое оружие, ответ будет очень жестким. Примерно то же говорил и канцлер Германии. Что ж, ждем официального подтверждения информации и максимально болезненного для россии ответа", - написал Стефанчук.

Напомним

В Мариуполе оккупанты использовали против военных и гражданских ядовитое вещество неизвестного происхождения.

По данным основателя полка Нацгвардии "Азов" Андрея Белецкого, у троих людей есть четкие признаки отравления боевыми химическими веществами, но без катастрофических последствий.

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