Возможная химатака в Мариуполе: Украина ждет болезненного ответа для россии – председатель ВР

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"Ленту заполонили сообщения о вероятном применении химического оружия в Мариуполе. "Азов" сообщает, что есть пострадавшие. США предостерегали россию, что в случае ее попытки использовать против Украины химическое оружие, ответ будет очень жестким. Примерно то же говорил и канцлер Германии. Что ж, ждем официального подтверждения информации и максимально болезненного для россии ответа", - написал Стефанчук.

Напомним

В Мариуполе оккупанты использовали против военных и гражданских ядовитое вещество неизвестного происхождения.

По данным основателя полка Нацгвардии "Азов" Андрея Белецкого, у троих людей есть четкие признаки отравления боевыми химическими веществами, но без катастрофических последствий.