Малиновський суд Одеси "мінують" третій день поспіль
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Із Малиновського районного суду Одеси третій день поспіль евакуювали людей через хибну загрозу вибуху. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУНП в Одеській області.
"В ході обстеження будівлі суду та прилеглої території вибухових пристроїв та речовин не виявлено. В ході перевірки було евакуйовано 57 осіб. Роботу суду поновлено", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, повідомлення про "мінування" Малиновського суду Одеси перевіряли також 21 та 22 липня.