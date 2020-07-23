Малиновський суд Одеси "мінують" третій день поспіль

"В ході обстеження будівлі суду та прилеглої території вибухових пристроїв та речовин не виявлено. В ході перевірки було евакуйовано 57 осіб. Роботу суду поновлено", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, повідомлення про "мінування" Малиновського суду Одеси перевіряли також 21 та 22 липня.