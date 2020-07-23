Малиновский суд Одессы "минируют" третий день подряд
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. С Малиновского районного суда Одессы третий день подряд эвакуировали людей из-за ложной угрозы взрыва. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.
"В ходе обследования здания суда и прилегающей территории взрывных устройств и веществ не обнаружено. В ходе проверки были эвакуированы 57 человек. Работа суда восстановлена", - говорится в сообщении.
Напомним, сообщения о "минировании" Малиновского суда Одессы проверяли также 21 и 22 июля.