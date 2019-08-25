Макрон запропонував Трампу дозволити Ірану продавати обмежені обсяги нафти
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Агенство Bloomberg повідомило, що президент Франції Емманюель Макрон запропонував колезі Дональду Трампу дозволити Ірану продавати обмежені обсяги нафти, передає УНН.
Президент Франції Емманюель Макрон виклав пропозицію щодо повернення Ірану до виконання його зобов'язань з Спільного всеосяжного плану дій (СВПД).
"Ірану, відповідно до плану, має бути дозволено продавати деякі обсяги нафти в обмін на ряд серйозних зобов'язань. Так, Тегеран повинен знову дотримуватися СВПД, знайти шляхи по зниженню напруженості в Перській затоці і повернутися до конструктивних переговорів в сфері розробки ракет, регіональних проблем і плану на період після 2025 р, коли закінчиться термін дії СВПД". – йдеться в повідомленні.
В повідомленні йдеться, що Макрон в п'ятницю обговорив цю пропозицію з главою МЗС Ірану Мохаммад Джавадом Заріфі, з яким він зустрівся в Парижі.
"Трамп, раніше не раз висловлювався проти будь-яких поступок Тегерану, завдяки яким той міг би продавати нафту, цілком ймовірно, відмовиться і від пропозиції французького лідера", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп підкреслив гарну організацію саміту французькою стороною та відзначив свої продуктивні зустрічі зі світовими лідерами.