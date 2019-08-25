Макрон предложил Трампу позволить Ирану продавать ограниченные объемы нефти
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Агентство Bloomberg сообщило, что президент Франции Эмманюэль Макрон предложил коллеге Дональду Трампу позволить Ирану продавать ограниченные объемы нефти, передает УНН.
Президент Франции Эмманюэль Макрона изложил предложение по возврату Ирана к выполнению его обязательств по Общего всеобъемлющего плана действий (ОВПД).
"Ирану, согласно плану, должно быть разрешено продавать некоторые объемы нефти в обмен на ряд серьезных обязательств. Так, Тегеран должен снова придерживаться ОВПД, найти пути по снижению напряженности в Персидском заливе и вернуться к конструктивным переговорам в сфере разработки ракет, региональных проблем и плана на период после 2025 г., когда закончится срок действия ОВПД". - говорится в сообщении.
В сообщении говорится, что Макрон в пятницу обсудил это предложение с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифи, с которым он встретился в Париже.
"Трамп, ранее не раз высказывался против любых уступок Тегерану, благодаря которым он мог бы продавать нефть, по всей вероятности, откажется и от предложения французского лидера", - говорится в сообщении.
Напомним, Президент США Дональд Трамп подчеркнул хорошую организацию саммита французской стороной и отметил свои продуктивные встречи с мировыми лидерами.