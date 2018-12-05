Макрон виступив проти відновлення податку на великі статки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон виступив проти відновлення податку на великі статки. Про це Agence France-Presse повідомило джерело в Єлисейському палаці, інформує УНН.
За його словами, цю позицію французький лідер озвучив в середу в ході засідання Ради міністрів. “Ми не станемо анулювати нічого з того, що було зроблено за останні 18 місяців”, — навело джерело висловлювання президента.
Відновити податок на великі статки, замінений на початку цього року на податок на нерухоме майно, зажадав рух “жовтих жилетів”. Перетворити податок на великі статки, який стягувався з майна вартістю понад 1,3 млн євро, було однією з обіцянок Макрона під час передвиборної кампанії 2017 року.
Прем’єр-міністр Франції Едуар Філіп, виступаючи в середу перед депутатами нацзборів (нижньої палати парламенту), заявив, що влада країни не буде вести дебати з питання про податок на великі статки.
Як повідомляв УНН, Національні збори Франції схвалили пропозиції уряду, зокрема, що стосуються введення піврічного мораторію на екологічні податки в паливній сфері.