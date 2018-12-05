Макрон выступил против восстановления налога на крупные состояния
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил против восстановления налога на крупные состояния. Об этом Agence France-Presse сообщил источник в Елисейском дворце, передает УНН.
По его словам, эту позицию французский лидер озвучил в среду в ходе заседания Совета министров. “Мы не станем аннулировать ничего из того, что было сделано за последние 18 месяцев”, — привел источник высказывания президента.
Восстановить налог на крупные состояния, замененный в начале этого года на налог на недвижимое имущество, потребовало движение “желтых жилетов”. Преобразовать налог на крупные состояния, который взимался с имущества стоимостью свыше 1,3 млн евро, было одним из обещаний Макрона во время предвыборной кампании 2017 года.
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп, выступая в среду перед депутатами Нацсобрания (нижней палаты парламента), заявил, что власти страны не будут вести дебаты по вопросу о налоге на крупные состояния.
Как сообщал УНН, Национальное собрание Франции одобрило предложения правительства, в частности, касающиеся введения полугодового моратория на экологические налоги в топливной сфере.