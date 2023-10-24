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Макрон пропонує створити міжнародну коаліцію проти ХАМАС

Київ • УНН

 • 117017 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Президент Франції Емануель Макрон запропонував розширити міжнародну коаліцію, яка бореться з терористичною організацією "Ісламська держава", залучивши її до боротьби проти угруповання ХАМАС. Про це повідомляє The Times of Israel, пише УНН.

Макрон пропонує створити міжнародну коаліцію проти ХАМАС

Деталі

Макрон, виступаючи після переговорів з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху в Єрусалимі, сказав, що країни, які борються з ІДІЛ, "також повинні боротися проти ХАМАС".

Французький лідер також підкреслив, що необхідно "рішуче відновити" палестинський мирний процес після звірств ХАМАС і оголошення Ізраїлем війни проти терористичної групи.

Нагадаємо

Президент Франції Еммануель Макрон стає останнім світовим лідером, який відвідав Ізраїль, де він зустрівся з прем'єр-міністром країни Беньяміном Нетаньягу.

Макрон, чий візит слідує за візитами лідерів США, Німеччини, Великої Британії та інших країн, має намір зустрітися також із французькими сім'ями, які постраждали від терактів 7 жовтня. 

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