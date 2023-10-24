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Макрон предлагает создать международную коалицию против ХАМАС

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 октября. УНН. Президент Франции Эмануэль Макрон предложил расширить международную коалицию, которая борется с террористической организацией "Исламское государство", привлекая ее к борьбе против группировки ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

Макрон предлагает создать международную коалицию против ХАМАС

Детали

Макрон, выступая после переговоров с премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме, сказал, что страны, которые борются с ИГИЛ, "также должны бороться против ХАМАС".

Французский лидер также подчеркнул, что необходимо "решительно возобновить" палестинский мирный процесс после зверств ХАМАС и объявления Израилем войны против террористической группы.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон становится последним мировым лидером, посетившим Израиль, где он встретился с премьер-министром страны Беньямином Нетаньяху.

Макрон, чей визит следует за визитами лидеров США, Германии, Великобритании и других стран, намерен встретиться также с французскими семьями, пострадавшими от терактов 7 октября. 

Украинские Национальные Новости

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