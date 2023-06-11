Макрон попередив Іран про неприпустимість постачання дронів рф
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон у суботу попередив іранського колегу Ебрахіма Раїсі про наслідки постачання безпілотників до росії, повідомила у суботу канцелярія Макрона, пише УНН.
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У телефонній розмові Макрон закликав Іран «негайно припинити» підтримку, яку він надає росії у війні проти України.
Макрон також висловив стурбованість щодо траєкторії розвитку іранської ядерної програми.
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Великобританія, Франція, Німеччина, США та Україна заявляють, що постачання безпілотників іранського виробництва до росії порушують резолюцію Ради Безпеки ООН від 2015 року, в якій зафіксовано умови угоди щодо іранської ядерної програми.
У п'ятницю Білий дім заявив, що росія, схоже, поглиблює військову співпрацю з Іраном і вже отримала сотні ударних безпілотників для повітряних атак по Україні.