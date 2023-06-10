Білий Дім: росія отримала сотні іранських безпілотників для атак на Україну

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Посилаючись на нещодавно розсекречену інформацію, Білий дім заявив, що БПЛА, які були використані росією проти України під час останніх атак - іранські дрони переправлені через Каспійське море.

«Останніми тижнями росія використовувала іранські БПЛА, щоб завдати ударів по Києву та тероризувати українське населення, і російсько-іранське військове партнерство, схоже, поглиблюється», — заявив у заяві речник Білого дому Джон Кірбі.

«Ми також стурбовані тим, що росія співпрацює з Іраном для виробництва іранських БПЛА всередині росії».

Кірбі сказав, що США мають інформацію про те, що росія отримує від Ірану матеріали, необхідні для будівництва заводу з виробництва безпілотників, який може повністю запрацювати на початку наступного року.

«Ми публікуємо супутникові знімки розташування цього заводу з виробництва БПЛА в російській ОЕСЗ «Алабуга», — сказав він.

Доповнення

Раніше США наклали санкції на керівництво іранського виробника оборонної техніки через постачання безпілотників до росії. Іран визнав відправку безпілотників до росії, але раніше заявив, що вони були відправлені до лютневого вторгнення росії. москва заперечує використання іранських безпілотників в Україні. Представник Білого дому заявив, що з серпня Іран передав росії кілька сотень безпілотників.

За словами Кірбі, співпраця між Іраном і росією була в обох напрямках, і Іран вимагав від рф військового обладнання на мільярди доларів, включаючи гелікоптери та радари.

«Це повномасштабне оборонне партнерство, яке завдає шкоди Україні, сусідам Ірану та міжнародному спільноті. Ми продовжуємо використовувати всі наявні в нашому розпорядженні інструменти, щоб викрити та зруйнувати цю діяльність, у тому числі шляхом надання інформації громадськості – і ми готові зробити більше», - сказав Кірбі. Також він додав, що передача дронів є порушенням правил Організації Об'єднаних Націй, і Сполучені Штати прагнутимуть притягнути дві країни до відповідальності.