Белый Дом: россия получила сотни иранских беспилотников для атак на Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Белый дом заявил в пятницу, что россия, похоже, углубляет свое оборонное сотрудничество с Ираном и получила сотни односторонних ударных беспилотников, которые она использует для ударов по Украине, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Ссылаясь на недавно рассекреченную информацию, Белый дом заявил, что БПЛА, которые были использованые россией против Украины во время последних атак - иранские дроны переправлены через Каспийское море.
«В последние недели россия использовала иранские БПЛА, чтобы нанести удары по Киеву и терроризировать украинское население, и российско-иранское военное партнерство, похоже, углубляется», — заявил в заявлении представитель Белого дома Джон Кирби.
«Мы также обеспокоены тем, что россия сотрудничает с Ираном для производства иранских БПЛА внутри россии».
Кирби сказал, что США располагают информацией о том, что россия получает от Ирана материалы, необходимые для строительства завода по производству беспилотников, который может полностью заработать в начале следующего года.
«Мы публикуем спутниковые снимки расположения этого завода по производству БПЛА в российской ОЭСЗ «Алабуга», — сказал он.
Дополнение
Ранее США наложили санкции на руководство иранского производителя оборонной техники из-за поставок беспилотников в россию. Иран признал отправку беспилотников в россию, но ранее заявил, что они были отправлены до февральского вторжения россии. москва отрицает использование иранских беспилотников в Украине. Представитель Белого дома заявил, что с августа Иран передал россии несколько сотен беспилотников.
По словам Кирби, сотрудничество между Ираном и россией было в обоих направлениях, и Иран требовал от рф военного оборудования на миллиарды долларов, включая вертолеты и радары.
«Это полномасштабное оборонное партнерство, которое наносит ущерб Украине, соседям Ирана и международному сообществу. Мы продолжаем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы разоблачить и разрушить эту деятельность, в том числе путем предоставления информации общественности – и мы готовы сделать больше», - сказал Кирби. Также он добавил, что передача дронов является нарушением правил Организации Объединенных Наций, и Соединенные Штаты будут стремиться привлечь две страны к ответственности.