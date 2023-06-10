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Белый Дом: россия получила сотни иранских беспилотников для атак на Украину

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 июня. УНН. Белый дом заявил в пятницу, что россия, похоже, углубляет свое оборонное сотрудничество с Ираном и получила сотни односторонних ударных беспилотников, которые она использует для ударов по Украине, сообщает Reuters, пишет УНН.

Белый Дом: россия получила сотни иранских беспилотников для атак на Украину

Детали 

Ссылаясь на недавно рассекреченную информацию, Белый дом заявил, что БПЛА, которые были использованые россией против Украины во время последних атак - иранские дроны переправлены через Каспийское море. 

«В последние недели россия использовала иранские БПЛА, чтобы нанести удары по Киеву и терроризировать украинское население, и российско-иранское военное партнерство, похоже, углубляется», — заявил в заявлении представитель Белого дома Джон Кирби.

«Мы также обеспокоены тем, что россия сотрудничает с Ираном для производства иранских БПЛА внутри россии».

Кирби сказал, что США располагают информацией о том, что россия получает от Ирана материалы, необходимые для строительства завода по производству беспилотников, который может полностью заработать в начале следующего года.

«Мы публикуем спутниковые снимки расположения этого завода по производству БПЛА в российской ОЭСЗ «Алабуга», — сказал он.

Дополнение 

Ранее США наложили санкции на руководство иранского производителя оборонной техники из-за поставок беспилотников в россию. Иран признал отправку беспилотников в россию, но ранее заявил, что они были отправлены до февральского вторжения россии. москва отрицает использование иранских беспилотников в Украине. Представитель Белого дома заявил, что с августа Иран передал россии несколько сотен беспилотников.

По словам Кирби, сотрудничество между Ираном и россией было в обоих направлениях, и Иран требовал от рф военного оборудования на миллиарды долларов, включая вертолеты и радары.

«Это полномасштабное оборонное партнерство, которое наносит ущерб Украине, соседям Ирана и международному сообществу. Мы продолжаем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы разоблачить и разрушить эту деятельность, в том числе путем предоставления информации общественности – и мы готовы сделать больше», - сказал Кирби. Также он добавил, что передача дронов является нарушением правил Организации Объединенных Наций, и Соединенные Штаты будут стремиться привлечь две страны к ответственности.

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