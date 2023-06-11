Макрон предупредил Иран о недопустимости поставок дронов рф
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу предупредил иранского коллегу Эбрахима Раиси о последствиях поставки беспилотников в россию, сообщила в субботу канцелярия Макрона, пишет УНН.
Детали
В телефонном разговоре Макрон призвал Иран «немедленно прекратить» поддержку, которую он оказывает россии в войне против Украины.
Макрон также выразил обеспокоенность относительно траектории развития иранской ядерной программы.
Дополнение
Великобритания, Франция, Германия, США и Украина заявляют, что поставки беспилотников иранского производства в россию нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН от 2015 года, в которой зафиксированы условия соглашения по иранской ядерной программе.
В пятницу Белый дом заявил, что россия, похоже, углубляет военное сотрудничество с Ираном и уже получила сотни ударных беспилотников для воздушных атак по Украине.