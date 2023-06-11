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Макрон предупредил Иран о недопустимости поставок дронов рф

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июня. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу предупредил иранского коллегу Эбрахима Раиси о последствиях поставки беспилотников в россию, сообщила в субботу канцелярия Макрона, пишет УНН.

Макрон предупредил Иран о недопустимости поставок дронов рф

Детали 

В телефонном разговоре Макрон призвал Иран «немедленно прекратить» поддержку, которую он оказывает россии в войне против Украины.

Макрон также выразил обеспокоенность относительно траектории развития иранской ядерной программы.

Дополнение

Великобритания, Франция, Германия, США и Украина заявляют, что поставки беспилотников иранского производства в россию нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН от 2015 года, в которой зафиксированы условия соглашения по иранской ядерной программе.

В пятницу Белый дом заявил, что россия, похоже, углубляет военное сотрудничество с Ираном и уже получила сотни ударных беспилотников для воздушных атак по Украине.

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