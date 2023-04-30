Макрон підтвердив Зеленському надання ЗСУ потужного бронетанкового пакету
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон у сьогоднішній телефонній розмові підтвердив Президенту України Володимиру Зеленському надання ЗСУ потужного бронетанкового пакета. Про це повідомив Зеленський у відеозверненні та Telegram-каналі, передає УНН.
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«Говорив із Президентом Франції Макроном – як завжди, тривало і змістовно. Координуємо наші позиції – щоб дати ще більше сили нашим воїнам і щоб прискорити завершення війни нашою перемогою. Я вдячний Франції й Еммануелю особисто за підтримку нашої держави, наших людей. Зараз, у цій розмові, пан Президент підтвердив для України постачання саме того, про що я звертався у минулій розмові. Швидкість і конкретність реагування – це дуже важливо, це те, що значно посилює наші можливості. Дякую за цей збройний пакет!», - сказав Зеленський.
Зеленський також повідомляв за підсумками розмови з Макроном, що Україна цінує підтвердження Францією надання Збройним Силам потужного бронетанкового пакету.
Доповнення
15 квітня Президент України Володимир Зеленський сказав про те, що він ретельно обговорив з Президентом Франції Емманюелем Макроном українську формулу миру.