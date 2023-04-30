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Макрон подтвердил Зеленскому предоставление ВСУ мощного бронетанкового пакета

Макрон подтвердил Зеленскому предоставление ВСУ мощного бронетанкового пакета

Киев • УНН

 • 477879 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон в сегодняшнем телефонном разговоре подтвердил Президенту Украины Владимиру Зеленскому предоставление ВСУ мощного бронетанкового пакета. Об этом сообщил Зеленский в видеообращении и Telegram-канале, передает УНН.

Цитата

«Говорил с Президентом Франции Макроном – как обычно, продолжительно и содержательно. Координируем наши позиции – чтобы дать еще больше силы нашим воинам и ускорить завершение войны нашей победой. Я благодарен Франции и Эммануэлю лично за поддержку нашего государства, наших людей. Сейчас, в этом разговоре, Президент подтвердил для Украины поставки именно того, о чем я обращался в прошлом разговоре. Скорость и конкретность реагирования – это очень важно, это значительно усиливает наши возможности. Спасибо за этот вооруженный пакет!», - сказал Зеленский.

Зеленский также сообщал по итогам разговора с Макроном, что Украина ценит подтверждение Францией предоставления Вооруженным Силам мощного бронетанкового пакета.

Дополнение

15 апреля Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что он тщательно обсудил с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном украинскую формулу мира.

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