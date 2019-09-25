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Макрон: "Нормандський саміт" відбудеться найближчими тижнями

Макрон: "Нормандський саміт" відбудеться найближчими тижнями

Київ • УНН

 • 11252 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Саміт у "нормандському форматі" відбудеться найближчими тижнями, заявляє президент Франції Еммануель Макрон. Про це Макрон сказав у виступі на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН, повідомляє УНН з посиланням на трансляцію виступу у Twitter.

"У наступні тижні відбудеться саміт у "нормандському форматі" на рівні глав держав та урядів", - заявив Макрон.

Емманюель Макрон похвалив дії українського і російського лідерів Володимира Зеленського та Володимира Путіна за прогрес в питанні вирішення воєнного конфлікту на Донбасі.

"Президент України Зеленський зробив перший крок, президент Путін зміг зробити крок у відповідь", - зазначив він.

За його словами, в останні кілька тижнів світова громадськість стала свідком істотного прогресу в цьому питанні. "Ми також знаємо, що буде на горизонті і які етапи повинні послідувати далі", - додав він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський очікує від зустрічі в нормандському форматі результатів щодо конкретних термінів припинення війни на сході України та повернення територій держави.

Як повідомляв УНН, зустріч у “нормандському форматі” на рівні лідерів України, Німеччини, Франції і Росії мала відбутись у вівторок, 17 вересня, але Російська Федерація з технічних причин не змогла взяти в ній участь.

Українські Національні Новини

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