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Зеленський очікує результатів про терміни припинення війни від нормандської зустрічі

Зеленський очікує результатів про терміни припинення війни від нормандської зустрічі

Київ • УНН

 • 8680 перегляди

КИЇВ. 24 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський очікує від зустрічі в нормандському форматі результатів щодо конкретних термінів припинення війни На сході України та повернення територій держави. Про це він заявив під час зустрічі з представниками української громади у США, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби ОП.

“Ми хочемо з цієї зустрічі вийти з певними результатами про конкретні терміни припинення війни та повернення наших територій. Ми в це віримо, дуже цього хочемо і намагатимемося все це зробити”, — сказав Глава держави.

Також Зеленський висловив сподівання, що зустріч у Нормандському форматі відбудеться найближчим часом. Президент очікує, що вона буде складною і на ній ітиметься про конкретні питання.

Як повідомляв УНН, зустріч у “нормандському форматі” на рівні лідерів України, Німеччини, Франції і Росії мала відбутись у вівторок, 17 вересня, але Російська Федерація з технічних причин не змогла взяти в ній участь.

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