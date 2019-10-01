Макрон: ми не змінили позицію і бажаємо відновити діалог з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Франція готова відновити діалог з Росією, зокрема, вийти на новий етап обговорення формули Штайнмайєра та Мінських домовленостей. Про це сьогодні на осінній сесії ПАРЄ сказав президент Франції Еммануель Макрон, передає кореспондент УНН.
“Мінські угоди — все дуже просто. Ми нашу позицію тут не змінили, і бажання і готовність відновити діалог з Росією пов’язано з нашою географією. Але я думаю не можна вести діалог на основі слабкості і втраті ясності на аналізі фактів. У нас скоро буде саміт в Нормандському форматі. Ми б хотіли, щоб ми вийшли на новий етап, перше — формула Штайнмайєра і реалізація Мінських домовленостей щодо Донбасу, щодо Криму та інших питань”, — сказав Макрон.
Нагадаємо, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков вважає, що сьогоднішнє засідання контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі має прояснити позицію України щодо “формули Штайнмайєра”.