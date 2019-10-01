Макрон: мы не изменили позицию и желаем возобновить диалог с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Франция готова возобновить диалог с Россией, в частности, выйти на новый этап обсуждения формулы Штайнмайера и Минских договоренностей. Об этом сегодня на осенней сессии ПАСЕ сказал президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент УНН.
“Минские соглашения — все очень просто. Мы нашу позицию здесь не изменили, и желание и готовность возобновить диалог с Россией связано с нашей географией. Но я думаю нельзя вести диалог на основе слабости и потере ясности на анализе фактов. У нас скоро будет саммит в нормандской формате. Мы бы хотели, чтобы мы вышли на новый этап, первое — формула Штайнмайера и реализация Минских договоренностей по Донбассу, по Крыму и другие вопросы”, — сказал Макрона.
Напомним, прессекретар президента России Дмитрий Песков считает, что сегодняшнее заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе имеет прояснить позицию Украины по “формулы Штайнмайера”.