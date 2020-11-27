Макогон пояснив, чому на кордон з Росією досі не перенесено точки передачі газу

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Наразі немає політичної згоди керівництва Російської Федерації щодо дозволу на транзит енергоносіїв через свою територію та переносу точок передачі газу на кордон з Україною. Про це під час онлайн-брифінгу "П’ять років газової незалежності України" розповів глава оператора ГТС Сергій Макогон, передає кореспондент УНН.

"Ми вважаємо, що така можливість є (переносу точок передачі газу на кордон України з Росією). Також я хотів би нагадати, що ще на початку 2000-х років Туркменістан мав можливість постачати газ до України через ГТС Російської Федерації. Тому технічна можливість є. Але наразі немає політичної згоди керівництва Російської Федерації щодо погодження на такий транзит", - сказав керівник ОГТСУ.

На його думку, у Росії розуміють, що європейський ринок газу зменшується, і не хочуть створювати собі додаткової конкуренції на ринку.

"Тому ми вважаємо, що боротися з такою монопольною позицією РФ потрібно разом з нашими європейськими партнерами, з європейськими інституціями, які для цього і існують… Ми вже з ними спілкуємось з цього питання, вони дозволять нам створити такі умови, які змусять Російську Федерацію дозволити транзит енергоносіїв через свою територію та дозволити, якщо у європейських трейдерів-отримувачів газу буде таке бажання, перенести точку передачі газу на кордон "Україна-Росія". Наскільки я знаю, такі трейдери вже звертались до Газпрому, але отримали негативну відповідь", - сказав Макогон.

Нагадаємо, у Нафтогазі ще минулого року повідомляли про плани перенести "точки передачі газу" на кордон України та Росії.

Українські Національні Новини

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