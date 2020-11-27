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Макогон объяснил, почему на границу с Россией до сих пор не перенесены точки передачи газа

Макогон объяснил, почему на границу с Россией до сих пор не перенесены точки передачи газа

Киев  •  УНН

 • 15866 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Пока нет политического согласия руководства Российской Федерации о разрешении на транзит энергоносителей через свою территорию и перенос точек передачи газа на границу с Украиной. Об этом во время онлайн-брифинга "Пять лет газовой независимости Украины" рассказал глава оператора ГТС Сергей Макогон, передает корреспондент УНН.

"Мы считаем, что такая возможность есть (перенос точек передачи газа на границу Украины с Россией). Также я хотел бы напомнить, что еще в начале 2000-х годов Туркменистан имел возможность поставлять газ в Украину через ГТС Российской Федерации. Поэтому техническая возможность есть. Но пока нет политического согласия руководства Российской Федерации по согласованию на такой транзит", - сказал руководитель ОГТСУ.

По его мнению, в России понимают, что европейский рынок газа уменьшается, и не хотят создавать себе дополнительной конкуренции на рынке.

"Поэтому мы считаем, что бороться с такой монопольной позицией РФ нужно вместе с нашими европейскими партнерами, с европейскими институтами, которые для этого и существуют... Мы уже с ними общаемся по этому вопросу, они позволят нам создать такие условия, которые заставят Российскую Федерацию позволить транзит энергоносителей через свою территорию и позволить, если у европейских трейдеров получателей газа будет такое желание, перенести точку передачи газа на границу "Украина-Россия". Насколько я знаю, такие трейдеры уже обращались к Газпрому, но получили отрицательный ответ", - сказал Макогон.

Напомним, в Нафтогазе еще в прошлом году сообщали о планах перенести "точки передачи газа" на границу Украины и России.

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