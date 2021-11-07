Макогон: Київ очікує рішення щодо участі ОГТСУ в сертифікації "Північного потоку – 2" наступного тижня

Цитата

Макогона у коментарях запитали: “чи є новини від німецького регулятора? ОТГСУ ще не долучена до консультацій по сертифікації ПП-2?”, на що голова ОГТСУ відповів, що “рішення очікується на наступному тижні”.

Нагадаємо

20 жовтня Оператор ГТС України подав заявку до німецького енергетичного регулятора (Bundesnetzagentur) щодо участі у процедурі сертифікації компанії — оператора “Північного потоку-2” — Nord Stream-2 AG.

Що передувало

PGNiG, польська державна енергетична компанія, та її німецьке дочірнє підприємство PGNiG Supply & Trading GmbH, подали заявки на участь у процесі сертифікації і вже були допущені до процедури Федеральним мережевим агентством Німеччини. В Україні НАК “Нафтогаз України” подав заявку на приєднання до процесу 15 жовтня.

8 вересня 2021 року компанія “Nord Stream-2 AG” (“Газпром” володіє 100% власності), проектна компанія та майбутній оператор газопроводу “Північний потік-2”, подала у повному обсязі заявку на сертифікацію як незалежного оператора системи передачі (ITO) газопроводу “Північний потік-2” до Федерального мережевого агентства Німеччини. Як ITO Nord Stream-2 AG залишиться у складі Групи Газпром, вертикально інтегрованої енергетичної компанії, що суперечить чинному європейському законодавству.

Процедура сертифікації має забезпечити відповідність європейському енергетичному законодавству, а також у випадку, якщо запропонований оператор контролюється суб’єктом, що не належить до країни-члена ЄС (у цьому випадку — російський “Газпром”), повинна гарантувати, що сертифікація не загрожує безпеці постачання.