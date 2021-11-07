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Макогон: Киев ожидает решения по участию ОГТСУ в сертификации "Северного потока-2" на следующей неделе

Киев • УНН

 • 26819 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Глава “Оператора ГТС Украины”, бывший сотрудник “Нафтогаза” Сергей Макогон ожидает, что регулятор ФРГ примет решение по поданной заявке компании участвовать в процедуре сертификации оператора газопровода “Северный поток — 2” на следующей неделе. Соответствующее сообщение Макогон сделал в комментариях к своему сообщению в Facebook, передает УНН.

Макогон: Киев ожидает решения по участию ОГТСУ в сертификации "Северного потока-2" на следующей неделе

Цитата

Макогона в комментариях спросили: “есть ли новости от немецкого регулятора? ОТГСУ еще не приобщена к консультациям по сертификации СП-2?”, На что глава ОГТСУ ответил, что “решение ожидается на следующей неделе”.

Напомним

20 октября Оператор ГТС Украины подал заявку к немецкому энергетическому регулятору (Bundesnetzagentur) в отношении участия в процедуре сертификации компании — оператора “Северного потока-2” — Nord Stream-2 AG.

Что предшествовало

PGNiG, польская государственная энергетическая компания, и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading GmbH, подавших заявки на участие в процессе сертификации и уже были допущены к процедуре Федеральным сетевым агентством Германии. В Украине НАК “Нафтогаз Украины” подал заявку на присоединение к процессу 15 октября.

8 сентября 2021 года компания “Nord Stream-2 AG” (“Газпром” владеет 100% собственности), проектная компания и будущий оператор газопровода “Северный поток-2”, подала в полном объеме заявку на сертификацию в качестве независимого оператора системы передачи (ITO) газопровода “Северный поток-2” до Федерального сетевого агентства Германии. Как ITO Nord Stream-2 AG останется в составе группы Газпром, вертикально интегрированной энергетической компании, что противоречит действующему европейскому законодательству.

Процедура сертификации должна обеспечить соответствие европейскому энергетическому законодательству, а также в случае, если предложенный оператор контролируется субъектом, которая не принадлежит страны-члена ЕС (в данном случае — российский “Газпром”), должна гарантировать, что сертификация не угрожает безопасности поставок.

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