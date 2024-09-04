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Махінації з паспортами на пів мільярда: повідомили про підозру двом громадянам Естонії

Київ • УНН

 • 12723 перегляди

САП та НАБУ повідомили про підозру двом особам у справі розкрадання коштів ДП "Поліграфкомбінат "Україна". Схема передбачала закупівлю матеріалів через естонську компанію-прокладку, що призвело до завищення цін у 4-6 разів.

Повідомлено про підозру двом пособникам у реалізації схеми заволодіння коштами держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" на суму понад 450 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

Повідомляється, що САП та НАБУ у складі спільної слідчої групи України, Естонії та Французької Республіки здійснюють розслідування щодо привласнення та легалізації коштів ДП "Поліграфкомбінат".

"Сьогодні повідомлено про підозру двом особам, які сприяли колишньому керівнику ДП "Поліграфкомбінат" у впровадженні та реалізації схеми закупівлі витратних матеріалів через підконтрольну йому компанію, зареєстровану у Естонській Республіці", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що замість того, щоб купувати матеріали, які використовувались для виробництва паспортів напряму у виробників, вони постачалися через цю компанію-прокладку, що призводило до завищення цін у 4-6 разів. Це дозволило накопичити на рахунках естонської компанії суму, еквівалентну приблизно 0,5 млрд грн. Потім ці кошти переказувалися на рахунки численних компаній, зареєстрованих у різних країнах. Це забезпечувало маскування їх незаконного походження.

У САП нагадали, що у липні 2023 року повідомлено про підозру колишньому керівнику ДП "Поліграфкомбінат" Максиму Степанову, його наближеній особі, та начальнику відділу цього державного підприємства.

"Також Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та Національним антикорупційним бюро України повідомлено про підозру двом громадянам Естонії, які забезпечували операційну діяльність компанії-прокладки. В Естонії ці ж особи, разом з ще двома громадянами цієї країни притягуються до кримінальної відповідальності за відмивання коштів в Естонській Республіці", - інформує САП.

Французькими правоохоронцями надається оцінка законності інших осіб на території Франції.

"Завдяки додатковим матеріалам отриманих від французьких правоохоронців вдалось встановити причетність ще двох осіб до вказаної схеми. На сьогодні 9 осіб притягуються до кримінальної відповідальності, завдяки співпраці правоохоронних органів у межах спільної слідчої групи. Досудове розслідування триває, вживаються заходи до виявлення інших співучасників", - йдеться в повідомленні.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП

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