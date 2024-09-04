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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Махинации с паспортами на полмиллиарда: сообщили о подозрении двум гражданам Эстонии

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 15:01  •  4906 просмотра

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САП и НАБУ сообщили о подозрении двум лицам по делу о хищении средств ГП "Полиграфкомбинат "Украина". Схема предусматривала закупку материалов через эстонскую компанию-прокладку, что привело к завышению цен в 4-6 раз.

Сообщено о подозрении двум пособникам в реализации схемы завладения средствами госпредприятия «Полиграфический комбинат „Украина“ на сумму более 450 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Сообщается, что САП и НАБУ в составе совместной следственной группы Украины, Эстонии и Французской Республики осуществляют расследование относительно присвоения и легализации средств ГП «Полиграфкомбинат».

«Сегодня сообщено о подозрении двум лицам, которые способствовали бывшему руководителю ГП «Полиграфкомбинат» во внедрении и реализации схемы закупки расходных материалов через подконтрольную ему компанию, зарегистрированную в Эстонской Республике», - говорится в сообщении.

Сообщается, что вместо того, чтобы покупать материалы, которые использовались для производства паспортов напрямую у производителей, они поставлялись через эту компанию-прокладку, что приводило к завышению цен в 4-6 раз. Это позволило накопить на счетах эстонской компании сумму, эквивалентную примерно 0,5 млрд грн. Затем эти средства переводились на счета многочисленных компаний, зарегистрированных в разных странах. Это обеспечивало маскировку их незаконного происхождения.

В САП напомнили, что в июле 2023 года сообщено о подозрении бывшему руководителю ГП «Полиграфкомбинат» Максиму Степанову, его приближенному лицу, и начальнику отдела этого государственного предприятия.

«Также Специализированной антикоррупционной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро Украины сообщено о подозрении двум гражданам Эстонии, которые обеспечивали операционную деятельность компании-прокладки. В Эстонии эти же лица, вместе с еще двумя гражданами этой страны привлекаются к уголовной ответственности за отмывание средств в Эстонской Республике», - информирует САП.

Французскими правоохранителями предоставляется оценка законности других лиц на территории Франции.

«Благодаря дополнительным материалам полученных от французских правоохранителей удалось установить причастность еще двух человек к указанной схеме. На сегодня 9 человек привлекаются к уголовной ответственности, благодаря сотрудничеству правоохранительных органов в рамках совместной следственной группы. Досудебное расследование продолжается, принимаются меры к выявлению других соучастников», - говорится в сообщении.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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