Майже третина боїв - на Покровському напрямку: карта від Генштабу

$41.440.05
46.910.26
ukenru
Ватикан розглядається як майданчик для переговорів України та рф, проте кремль проти - Bloomberg
06:30 • 2944 перегляди

Ватикан розглядається як майданчик для переговорів України та рф, проте кремль проти - Bloomberg

22 травня, 14:58 • 44910 перегляди

Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР

Ексклюзив
22 травня, 14:45 • 204000 перегляди

Чи можливі відключення електроенергії влітку? У Міненерго відповіли

22 травня, 13:44 • 195837 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

Ексклюзив
22 травня, 12:56 • 121354 перегляди

Командувач Нацгвардії прокоментував ракетний удар по стрільбищу на Сумщині

Ексклюзив
22 травня, 12:16 • 108822 перегляди

В Україні хочуть запровадити механізм пріоритетної опіки: що потрібно знати

Ексклюзив
22 травня, 09:24 • 218508 перегляди

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?

Ексклюзив
22 травня, 07:34 • 93845 перегляди

Літо буде спекотним: синоптик розповіла, чого чекати українцям від погоди

Ексклюзив
21 травня, 11:37 • 119115 перегляди

Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються

Ексклюзив
21 травня, 09:43 • 189470 перегляди

Опалювальний сезон буде не простим: в Укренерго пояснили, чому

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1м/с
62%
748мм
Популярнi новини

Простоїть ще 30 років: у Києві капітально відремонтували шляхопровід, збудований у 1986 році

22 травня, 21:30 • 40891 перегляди

В Україні зросла кількість жертв і постраждалих через російські атаки - звіт

22 травня, 22:00 • 25077 перегляди

Туск назвав заяву кандидата в президенти Польщі про Україну і НАТО державною зрадою

22 травня, 23:58 • 37220 перегляди

На Київщині ППО працює по ворожих безпілотниках

02:35 • 41091 перегляди

Ворог атакував залізницю на Буковині: що відомо

05:09 • 16031 перегляди
Публікації

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

22 травня, 14:24 • 144767 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

22 травня, 13:44 • 195837 перегляди

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?
Ексклюзив

22 травня, 09:24 • 218514 перегляди

Молочна формула виживання: чому майбутнє української ферми починається з племінного стада

21 травня, 14:12 • 230246 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

21 травня, 05:00 • 414754 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Эммануэль Макрон

Денис Шмигаль

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Суми

Реклама
УНН Lite

Аарон Тейлор-Джонсон став амбасадором Omega: натяк на роль Бонда?

22 травня, 14:34 • 85256 перегляди

Кріса Брауна випустили під заставу: світове турне співака може бути відновлено

22 травня, 11:16 • 129726 перегляди

"Сподіваюся, наступного року Євробачення відбудеться у Відні та без Ізраїлю" - переможець цьогорічного конкурсу JJ

22 травня, 10:28 • 134007 перегляди

Сподівається відкрити успішну юридичну фірму: Кім Кардаш'ян після шести років навчання отримала диплом юриста

22 травня, 07:48 • 135837 перегляди

Зірка "Дому дракона" отримала жорстку оцінку акторської гри вже на другий день зйомок

21 травня, 08:52 • 170826 перегляди
Актуальне

Ракетний комплекс "Тор

ЗРК Бук

Ракетна система С-300

The New York Times

El País

Майже третина боїв - на Покровському напрямку: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 1450 перегляди

За минулу добу на фронті зафіксовано 141 бойове зіткнення, майже третина з них – на Покровському напрямку. Українські захисники стримують натиск окупантів, завдаючи значних втрат.

Майже третина боїв - на Покровському напрямку: карта від Генштабу

Майже третина від 141 бою за минулу добу на фронті сталася на Покровському напрямку, операція на Курському напрямку продовжується, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 23 травня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 141 бойове зіткнення

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних та 56 авіаційних ударів, застосував чотири ракети та скинув 130 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5879 обстрілів, зокрема 164 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько трьох тисяч дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 11 артилерійських засобів, чотири пункти управління та один склад зберігання боєприпасів противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Мала Шапківка та в бік Довгенького.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Колісниківки, Кіндрашівки, Нової Кругляківки та в бік Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Торське, Липове та Рідкодуб.

На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед в районах Григорівки, Виїмки та Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували поблизу Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак неподалік Романівки, Торецька, Дачного та Диліївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Нова Полтавка, Єлизаветівка, Лисівка, Малинівка, Звірове, Котлярівка, Даченське, Удачне, Троїцьке, Андріївка, а також у напрямках населених пунктів Олексіївка, Промінь, Шевченко Перше, Миролюбівка.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 14 атак поблизу Костянтинополя, Вільного Поля та в бік Шевченка й Новополя.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно зупинили одну спробу загарбників просунутися вперед поблизу населеного пункту Високе.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська двічі йшли вперед на позиції наших захисників у напрямку Новоданилівки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"Сили оборони України продовжують операцію на Курському напрямку. Минулої доби ворог завдав 16 авіаударів, скинувши при цьому 23 керовані авіаційні бомби, здійснив 230 обстрілів, сім з яких - із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 21 штурмову дію загарбників", - сказано у зведенні.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
NATO
Україна
Brent
$64.07
Bitcoin
$110,827.50
S&P 500
$5,870.36
Tesla
$346.89
Газ TTF
$36.36
Золото
$3,323.25
Ethereum
$2,695.91