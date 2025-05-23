Почти треть боев - на Покровском направлении: карта от Генштаба

$41.440.05
46.910.26
ukenru
Украина передала россиянам список на обмен в формате "1000 на 1000" - ГУР
22 мая, 14:58 • 36104 просмотра

Украина передала россиянам список на обмен в формате "1000 на 1000" - ГУР

Эксклюзив
22 мая, 14:45 • 178157 просмотра

Возможны ли отключения электроэнергии летом? В Минэнерго ответили

22 мая, 13:44 • 168828 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

Эксклюзив
22 мая, 12:56 • 108016 просмотра

Командующий Нацгвардии прокомментировал ракетный удар по стрельбищу в Сумской области

Эксклюзив
22 мая, 12:16 • 98497 просмотра

В Украине хотят ввести механизм приоритетной опеки: что нужно знать

Эксклюзив
22 мая, 09:24 • 200314 просмотра

Подозрение не вручено, дело без движения: главному юристу НБУ могут "списать" преступление по срокам давности?

Эксклюзив
22 мая, 07:34 • 90629 просмотра

Лето будет жарким: синоптик рассказала, чего ждать украинцам от погоды

Эксклюзив
21 мая, 11:37 • 118710 просмотра

Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

Эксклюзив
21 мая, 09:43 • 189216 просмотра

Отопительный сезон будет непростым: в Укрэнерго объяснили, почему

Эксклюзив
21 мая, 09:21 • 163549 просмотра

Как технологии и системные шаги помогают остановить «серый» импорт - комментарий юриста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
4.9м/с
46%
748мм
Популярные новости

С упором на "жесткие оборонные возможности": США ожидают от НАТО четкий план увеличения расходов на оборону

22 мая, 20:53 • 2626 просмотра

Простоит еще 30 лет: в Киеве капитально отремонтировали путепровод, построенный в 1986 году

22 мая, 21:30 • 26454 просмотра

В Украине возросло количество жертв и пострадавших из-за российских атак - отчет

22 мая, 22:00 • 10541 просмотра

Туск назвал заявление кандидата в президенты Польши об Украине и НАТО государственной изменой

22 мая, 23:58 • 22388 просмотра

В Киевской области ПВО работает по вражеским беспилотникам

02:35 • 26046 просмотра
публикации

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 130845 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

22 мая, 13:44 • 168924 просмотра

Подозрение не вручено, дело без движения: главному юристу НБУ могут "списать" преступление по срокам давности?
Эксклюзив

22 мая, 09:24 • 200376 просмотра

Молочная формула выживания: почему будущее украинской фермы начинается с племенного стада

21 мая, 14:12 • 217392 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

21 мая, 05:00 • 402292 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Эммануэль Макрон

Денис Шмыгаль

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Франция

Сумы

Реклама
УНН Lite

Аарон Тейлор-Джонсон стал амбассадором Omega: намек на роль Бонда?

22 мая, 14:34 • 79739 просмотра

Криса Брауна выпустили под залог: мировое турне певца может быть возобновлено

22 мая, 11:16 • 124695 просмотра

"Надеюсь, в следующем году Евровидение состоится в Вене и без Израиля" - победитель нынешнего конкурса JJ

22 мая, 10:28 • 129422 просмотра

Надеется открыть успешную юридическую фирму: Ким Кардашьян после шести лет обучения получила диплом юриста

22 мая, 07:48 • 131686 просмотра

Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

21 мая, 08:52 • 166971 просмотра
Актуальное

Ракетный комплекс "Тор

ЗРК Бук

Ракетная система С-300

Нью-Йорк Таймс

Эль-Паис

Почти треть боев - на Покровском направлении: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 566 просмотра

За минувшие сутки на фронте зафиксировано 141 боевое столкновение, почти треть из них – на Покровском направлении. Украинские защитники сдерживают натиск оккупантов, нанося значительные потери.

Почти треть боев - на Покровском направлении: карта от Генштаба

Почти треть от 141 боя за минувшие сутки на фронте произошла на Покровском направлении, операция на Курском направлении продолжается, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 23 мая, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 141 боевое столкновение

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных и 56 авиационных ударов, применил четыре ракеты и сбросил 130 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, осуществил 5879 обстрелов, в том числе 164 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения около трех тысяч дронов-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 11 артиллерийских средств, четыре пункта управления и один склад хранения боеприпасов противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг восемь раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Малая Шапковка и в сторону Долгенького.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Колесниковки, Киндрашовки, Новой Кругляковки и в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Торское, Липовое и Редкодуб.

На Сиверском направлении враг предпринял три попытки идти вперед в районах Григоровки, Выемки и Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали вблизи Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил девять атак неподалеку от Романовки, Торецка, Дачного и Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Елизаветовка, Лысовка, Малиновка, Зверово, Котляровка, Даченское, Удачное, Троицкое, Андреевка, а также в направлениях населенных пунктов Алексеевка, Проминь, Шевченко Первое, Миролюбовка.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 14 атак вблизи Константинополя, Свободного Поля и в сторону Шевченко и Новополя.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку захватчиков продвинуться вперед вблизи населенного пункта Высокое.

На Ореховском направлении оккупационные войска дважды шли вперед на позиции наших защитников в направлении Новоданиловки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"Силы обороны Украины продолжают операцию на Курском направлении. За прошедшие сутки враг нанес 16 авиаударов, сбросив при этом 23 управляемые авиационные бомбы, совершил 230 обстрелов, семь из которых - из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 21 штурмовое действие захватчиков", - сказано в сводке.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
NATO
Украина
Brent
$64.07
Bitcoin
$110,827.50
S&P 500
$5,870.36
Tesla
$346.89
Газ TTF
$36.36
Золото
$3,323.25
Ethereum
$2,695.91