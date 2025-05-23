Почти треть боев - на Покровском направлении: карта от Генштаба

Почти треть от 141 боя за минувшие сутки на фронте произошла на Покровском направлении, операция на Курском направлении продолжается, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 23 мая, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 141 боевое столкновение - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных и 56 авиационных ударов, применил четыре ракеты и сбросил 130 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, осуществил 5879 обстрелов, в том числе 164 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения около трех тысяч дронов-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 11 артиллерийских средств, четыре пункта управления и один склад хранения боеприпасов противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг восемь раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Малая Шапковка и в сторону Долгенького.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Колесниковки, Киндрашовки, Новой Кругляковки и в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Торское, Липовое и Редкодуб.

На Сиверском направлении враг предпринял три попытки идти вперед в районах Григоровки, Выемки и Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали вблизи Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил девять атак неподалеку от Романовки, Торецка, Дачного и Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Елизаветовка, Лысовка, Малиновка, Зверово, Котляровка, Даченское, Удачное, Троицкое, Андреевка, а также в направлениях населенных пунктов Алексеевка, Проминь, Шевченко Первое, Миролюбовка.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 14 атак вблизи Константинополя, Свободного Поля и в сторону Шевченко и Новополя.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку захватчиков продвинуться вперед вблизи населенного пункта Высокое.

На Ореховском направлении оккупационные войска дважды шли вперед на позиции наших защитников в направлении Новоданиловки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"Силы обороны Украины продолжают операцию на Курском направлении. За прошедшие сутки враг нанес 16 авиаударов, сбросив при этом 23 управляемые авиационные бомбы, совершил 230 обстрелов, семь из которых - из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 21 штурмовое действие захватчиков", - сказано в сводке.