Маю чергу з клієнтів, бо роблю все "на совість": переможець конкурсу "Роби своє" розповів, як розвивається його автосервіс

ukenru
29 березня, 17:57 • 120019 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 145269 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 138011 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 176034 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 150872 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 139208 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 149012 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 147760 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 401692 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172725 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.5 м/с
54 %
748 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 55280 перегляди
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 51990 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 55363 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 59423 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 58702 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 251629 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 401683 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 454195 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 461582 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 369934 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 21890 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 145289 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 135963 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 129874 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 103710 перегляди
Актуальне
Маю чергу з клієнтів, бо роблю все "на совість": переможець конкурсу "Роби своє" розповів, як розвивається його автосервіс

Маю чергу з клієнтів, бо роблю все "на совість": переможець конкурсу "Роби своє" розповів, як розвивається його автосервіс

Київ • УНН

 • 22746 перегляди

Переможець конкурсу "Роби своє" розповів, як розвивається його автосервіс

Василь Цвях з Тернопільщини все життя ремонтує автомобілі. П'ять місяців тому він виграв у конкурсі бізнес-ідей "Роби своє" від благодійного фонду "МХП-Громаді" й відкрив у невеличкому селі Іванчани власну автомайстерню. Цвях розповів, як розвивається його справа, й поділився планами перетворити її на сімейний бізнес, передає УНН.

Деталі

Цвях за освітою - слюсар з ремонту автомобілів.10 років він працював на авторизованих СТО в Тернополі механіком, слюсарем.

До відкриття власної автомайстерні його спонукали клієнти.

"Бо їх було дуже багато, постійно дзвонили мені напряму, записувалися саме до мене.

Тож, два роки тому біля свого дому з нуля збудував приміщення. Після початку широкомасштабної війни усі підготовчі роботи поставив на паузу, але цьогоріч відновив. Була ціль, але розумів, що самотужки впоратися буде складно. Тому вирішив подати заявку на конкурс "Роби своє" від фонду "МХП-Громаді", - згадує чоловік.

На грантові 100 тис. грн Цвях придбав гідравлічну стійку, зварювальний апарат і різний дрібний, аде дуже потрібний для якісної роботи інструмент. Також за свій кошт купив пневматичний компресор і гідравлічний прес.

З клієнтами проблем немає, каже чоловік.

"Їдуть з усієї Збаразької громади, запис на ремонти є як мінімум на два дні вперед. В радіусі 20 кілометрів більш немає автомайстерень, проте люди приїздять і з більш далеких відстаней. Бо намагаюся все робити якісно, недорого і комплексно: і ремонт ходової, і обслуговування моторів, і заміну технічних рідин та розхідників", - додає він.

Свій бізнес Цвях не рекламує. Автомобілісти знають про нього, тому що чоловік робить роботу "на совість".

З часом Василь планує відкрити магазин автозапчастин, автохімії, створювати робочі місця.

"А поки потроху залучаю до справи свого 17-річного сина. Він зараз студент, пішов батьковими слідами, опановує автосправу", - розповів він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Переможець конкурсу "Роби своє" масштабував ягідний бізнес

Нагадаємо

Наприкінці травня минулого року організатори конкурсу бізнес-ідей для підприємців у малих містах та селах "Роби своє" оголосили переможців року. У 2023 році благодійний фонд "МХП-Громаді", який був організатором конкурсу, підтримав 80 бізнес-проєктів на загальну суму понад 7,4 млн грн. Усього було отримано 615 заявок від малих підприємців з усієї країни. Зокрема, найбільше бізнес-ідеї подавали в Київській (22%), Черкаській (12%), Дніпропетровській (11%), Вінницькій (9%) та Львівській (9%) областях.

Основними критеріями для відбору переможців стали інноваційність проєктів, економічна складова, створення нових робочих місць, соціальна значущість та залучення до бізнесу чи роботи переселенців. Грантову підтримку отримали як чинні бізнеси, що розширюються або релокуються, так і підприємці, які мають бізнес-ідею і тільки шукають фінансування для її реалізації.

Довідка

"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Суспільство
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,381.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,847.42