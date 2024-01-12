Маю чергу з клієнтів, бо роблю все "на совість": переможець конкурсу "Роби своє" розповів, як розвивається його автосервіс

Василь Цвях з Тернопільщини все життя ремонтує автомобілі. П'ять місяців тому він виграв у конкурсі бізнес-ідей "Роби своє" від благодійного фонду "МХП-Громаді" й відкрив у невеличкому селі Іванчани власну автомайстерню. Цвях розповів, як розвивається його справа, й поділився планами перетворити її на сімейний бізнес, передає УНН.

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Цвях за освітою - слюсар з ремонту автомобілів.10 років він працював на авторизованих СТО в Тернополі механіком, слюсарем.

До відкриття власної автомайстерні його спонукали клієнти.

"Бо їх було дуже багато, постійно дзвонили мені напряму, записувалися саме до мене.

Тож, два роки тому біля свого дому з нуля збудував приміщення. Після початку широкомасштабної війни усі підготовчі роботи поставив на паузу, але цьогоріч відновив. Була ціль, але розумів, що самотужки впоратися буде складно. Тому вирішив подати заявку на конкурс "Роби своє" від фонду "МХП-Громаді", - згадує чоловік.

На грантові 100 тис. грн Цвях придбав гідравлічну стійку, зварювальний апарат і різний дрібний, аде дуже потрібний для якісної роботи інструмент. Також за свій кошт купив пневматичний компресор і гідравлічний прес.

З клієнтами проблем немає, каже чоловік.

"Їдуть з усієї Збаразької громади, запис на ремонти є як мінімум на два дні вперед. В радіусі 20 кілометрів більш немає автомайстерень, проте люди приїздять і з більш далеких відстаней. Бо намагаюся все робити якісно, недорого і комплексно: і ремонт ходової, і обслуговування моторів, і заміну технічних рідин та розхідників", - додає він.

Свій бізнес Цвях не рекламує. Автомобілісти знають про нього, тому що чоловік робить роботу "на совість".

З часом Василь планує відкрити магазин автозапчастин, автохімії, створювати робочі місця.

"А поки потроху залучаю до справи свого 17-річного сина. Він зараз студент, пішов батьковими слідами, опановує автосправу", - розповів він.

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Нагадаємо

Наприкінці травня минулого року організатори конкурсу бізнес-ідей для підприємців у малих містах та селах "Роби своє" оголосили переможців року. У 2023 році благодійний фонд "МХП-Громаді", який був організатором конкурсу, підтримав 80 бізнес-проєктів на загальну суму понад 7,4 млн грн. Усього було отримано 615 заявок від малих підприємців з усієї країни. Зокрема, найбільше бізнес-ідеї подавали в Київській (22%), Черкаській (12%), Дніпропетровській (11%), Вінницькій (9%) та Львівській (9%) областях.

Основними критеріями для відбору переможців стали інноваційність проєктів, економічна складова, створення нових робочих місць, соціальна значущість та залучення до бізнесу чи роботи переселенців. Грантову підтримку отримали як чинні бізнеси, що розширюються або релокуються, так і підприємці, які мають бізнес-ідею і тільки шукають фінансування для її реалізації.

Довідка

"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.