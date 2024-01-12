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Имею очередь из клиентов, потому что делаю все "на совесть": победитель конкурса "Роби своє" рассказал, как развивается его автосервис

Киев  •  УНН

12 январь 2024, 10:28  •  12030 просмотра

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Победитель конкурса "Роби своє" рассказал, как развивается его автосервис

Василий Цвях с Тернопольской области всю жизнь ремонтирует автомобили. Пять месяцев назад он выиграл в конкурсе бизнес-идей "Роби своє" от благотворительного фонда "МХП-Громаді" и открыл в небольшом селе Иванчаны собственную автомастерскую. Цвях рассказал, как развивается его дело, и поделился планами превратить его в семейный бизнес, передает УНН.

Детали

Цвях по образованию - слесарь по ремонту автомобилей. 10 лет он работал на авторизованных СТО в Тернополе механиком, слесарем.

К открытию собственной автомастерской его побудили клиенты.

"Потому что их было очень много, постоянно звонили мне напрямую, записывались именно ко мне.

Поэтому, два года назад возле своего дома с нуля построил помещение. После начала широкомасштабной войны все подготовительные работы поставил на паузу, но в этом году возобновил. Была цель, но понимал, что самостоятельно справиться будет сложно. Поэтому решил подать заявку на конкурс "Роби своє" от фонда "МХП-Громаді", - вспоминает мужчина.

На грантовые 100 тыс. грн Цвях приобрел гидравлическую стойку, сварочный аппарат и разный мелкий, но очень нужный для качественной работы инструмент. Также за свой счет купил пневматический компрессор и гидравлический пресс.

С клиентами проблем нет, говорит мужчина.

"Едут со всей Збаражской громады, запись на ремонты есть как минимум на два дня вперед. В радиусе 20 километров больше нет автомастерских, однако люди приезжают и с более дальних расстояний. Потому что стараюсь все делать качественно, недорого и комплексно: и ремонт ходовой, и обслуживание моторов, и замену технических жидкостей и расходников", - добавляет он.

Свой бизнес Цвях не рекламирует. Автомобилисты знают о нем, потому что мужчина делает работу "на совесть".

Со временем Василий планирует открыть магазин автозапчастей, автохимии, создавать рабочие места.

"А пока понемногу привлекаю к делу своего 17-летнего сына. Он сейчас студент, пошел по следам отца, осваивает автодело", - рассказал он.

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Напомним

В конце мая прошлого года организаторы конкурса бизнес-идей для предпринимателей в малых городах и селах "Роби своє" объявили победителей года. В 2023 году благотворительный фонд "МХП-Громаді", который был организатором конкурса, поддержал 80 бизнес-проектов на общую сумму более 7,4 млн грн. Всего было получено 615 заявок от малых предпринимателей со всей страны. В частности, больше всего бизнес-идей подавали в Киевской (22%), Черкасской (12%), Днепропетровской (11%), Винницкой (9%) и Львовской (9%) областях.

Основными критериями для отбора победителей стали инновационность проектов, экономическая составляющая, создание новых рабочих мест, социальная значимость и привлечение к бизнесу или работе переселенцев. Грантовую поддержку получили как действующие бизнесы, которые расширяются или релоцируются, так и предприниматели, которые имеют бизнес-идею и только ищут финансирование для ее реализации.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей,  громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Маю чергу з клієнтів, бо роблю все "на совість": переможець конкурсу "Роби своє" розповів, як розвивається його автосервіс
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