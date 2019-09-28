Мадуро: до Венесуели прибули два літаки з військовими РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Два літаки з російськими фахівцями прибули до Венесуели для надання військово-технічної допомоги. Про це повідомив в п'ятницю президент південноамериканської республіки Ніколас Мадуро, передає УНН.
“Кілька днів тому приземлилися два літаки з персоналом, що надає військово-технічну підтримку. Вони знаходяться в Венесуелі. Ті, хто прилетів на початку року, поїхали, приїхала нова команда”, — сказав він в ході виступу, яке транслювалося в Twitter.
В кінці березня газета El Comercio повідомила, що літаки Ан-124 і Іл-62 з російськими військовослужбовцями та 35 т вантажу прибули 23 березня в аеропорт в Каракасі.
Нагадаємо, Мадуро зустрінеться з Путіним у Москві.