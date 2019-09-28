Мадуро: в Венесуэлу прибыли два самолета с военными РФ

“Несколько дней назад приземлились два самолета с персоналом, которые предоставляет военно-техническую поддержку. Они находятся в Венесуэле. Те, кто прилетел в начале года, поехали, приехала новая команда”, — сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.

В конце марта газета El Comercio сообщила, что самолеты Ан-124 и Ил-62 с российскими военнослужащими и 35 т груза прибыли 23 марта в аэропорт в Каракасе.

Напомним, Мадуро встретится с Путиным в Москве.