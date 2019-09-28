Мадуро: в Венесуэлу прибыли два самолета с военными РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Два самолета с российскими специалистами прибыли в Венесуэлу для оказания военно-технической помощи. Об этом сообщил в пятницу президент южноамериканской республики Николас Мадуро, передает УНН.
“Несколько дней назад приземлились два самолета с персоналом, которые предоставляет военно-техническую поддержку. Они находятся в Венесуэле. Те, кто прилетел в начале года, поехали, приехала новая команда”, — сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.
В конце марта газета El Comercio сообщила, что самолеты Ан-124 и Ил-62 с российскими военнослужащими и 35 т груза прибыли 23 марта в аэропорт в Каракасе.
Напомним, Мадуро встретится с Путиным в Москве.