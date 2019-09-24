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Мадуро зустрінеться з Путіним у Москві

Мадуро зустрінеться з Путіним у Москві

Київ • УНН

 • 9815 перегляди

КИЇВ. 24 вересня. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що в найближчі години відправиться в Росію, де він планує зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє УНН з посиланням на трансляцію виступу Мадуро в Twitter.

"Сьогодні вночі я вирушаю до Росії з офіційним візитом, щоб зустрітися з нашим другом - президентом Путіним", - сказав він в ході виступу.

Нагадаємо, США розглядають усі варіанти дій щодо повалення режиму Мадуро.

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